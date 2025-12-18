закрыть
Российский танкер «Валерий Горчаков» пошел на дно

5
  • 18.12.2025, 23:02
  • 3,048
Российский танкер «Валерий Горчаков» пошел на дно

Его атаковали дронами в Ростове-на-Дону.

Пораженный украинским беспилотником российский нефтяной танкер начал тонуть вблизи морского терминала Новошахтинского завода нефтепродуктов РФ.

Об этом сообщает «Милитарный» .

Три дня назад, 15 декабря, украинские силы уже наносили удар по этому району — тогда пожар вспыхнул примерно в 850 метрах от танкера, поврежденного во время нынешней атаки. Сам танкер был атакован в ночь на 18 декабря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении судна, а также о погибших и раненых среди членов его экипажа.

В местных пабликах очевидцы отмечали, что атака на регион, вероятно, была осуществлена с применением реактивных беспилотников.

По словам очевидцев, после поражения судно начало погружаться под воду: кормовую часть подтопило почти до уровня надстройки. Район удара оперативно окружили, а сам танкер оградили боновыми заграждениями. Вследствие атаки были повреждены ходовая рубка и корпус судна, в машинном и румпельном отделениях образовались пробоины, возник пожар.

Судно построили в 1969 году как сухогрузный теплоход, а в 2004-м переоборудовали в нефтеналивной танкер, предназначенный для перевозки нефтепродуктов всех классов.

