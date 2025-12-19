Российские Орел, Ростов и Таганрог погрузились во тьму после удара ракет 8 19.12.2025, 9:11

5,188

У россиян пропал свет и тепло.

В ночь на 19 декабря в российском городе Орел Орловской области прогремела серия взрывов, после чего начались перебои с электроснабжением и теплом. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность. Также взрывы раздаются в других регионах РФ, пишет «Фокус».

Ракеты поразили Орловскую тепловую электростанцию (ТЭЦ), которая является крупнейшим источником генерации электроэнергии и тепла в области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.

Ракетную опасность в Орле объявили около 01:30 часов, после чего в городе прогремела серия взрывов. В местных пабликах рассказали, что жители жалуются на перебои со светом, а кое-где электроснабжение исчезло полностью.

Также россияне утверждают, что после взрывов в домах начали «сильно гудеть трубы». В сети показали кадры ночной атаки на Орел.

Российские медиа пишут, что всего в Орле очевидцы насчитали около 5 сильных взрывов. В одном из районов города также фиксируют задымление и пожар.

Официально российские власти на момент публикации не комментировали атаки на Орел.

Стоит заметить, что Орловская ТЭЦ обеспечивает около 40% потребностей Орловской области в электроэнергии и 65% — города Орел в тепле. Ранее этот объект уже был атакован: в октябре, как сообщили в ВМС ВС Украины, по станции ударила ракета «Нептун».

Атака на Россию в ночь на 19 декабря: где еще раздаются взрывы

Также ночью взрывы прогремели в российском Ростове, который второй день подряд находится под обстрелами, а также городе Таганрог Ростовской области. Российские медиа пишут, что в Таганроге прогремело не менее 10 взрывов, очевидцы видели яркие вспышки в небе и слышали гул моторов от пролета беспилотников.

В сети сообщают, что в Ростове после взрывов часть города оказалась без электроснабжения.

Мониторинговые каналы пишут, что Ростов, вероятно, также был атакован ракетами.

Официально местные власти не комментировали удары по Ростову и Таганрогу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com