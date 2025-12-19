Российские Орел, Ростов и Таганрог погрузились во тьму после удара ракет

Российские Орел, Ростов и Таганрог погрузились во тьму после удара ракет8
- 19.12.2025, 9:11
У россиян пропал свет и тепло.
В ночь на 19 декабря в российском городе Орел Орловской области прогремела серия взрывов, после чего начались перебои с электроснабжением и теплом. Перед этим в регионе объявили ракетную опасность. Также взрывы раздаются в других регионах РФ, пишет «Фокус».
Ракеты поразили Орловскую тепловую электростанцию (ТЭЦ), которая является крупнейшим источником генерации электроэнергии и тепла в области. Об этом сообщили мониторинговые каналы.
Ракетную опасность в Орле объявили около 01:30 часов, после чего в городе прогремела серия взрывов. В местных пабликах рассказали, что жители жалуются на перебои со светом, а кое-где электроснабжение исчезло полностью.
Также россияне утверждают, что после взрывов в домах начали «сильно гудеть трубы». В сети показали кадры ночной атаки на Орел.
Российские медиа пишут, что всего в Орле очевидцы насчитали около 5 сильных взрывов. В одном из районов города также фиксируют задымление и пожар.
Официально российские власти на момент публикации не комментировали атаки на Орел.
Стоит заметить, что Орловская ТЭЦ обеспечивает около 40% потребностей Орловской области в электроэнергии и 65% — города Орел в тепле. Ранее этот объект уже был атакован: в октябре, как сообщили в ВМС ВС Украины, по станции ударила ракета «Нептун».
Атака на Россию в ночь на 19 декабря: где еще раздаются взрывы
Также ночью взрывы прогремели в российском Ростове, который второй день подряд находится под обстрелами, а также городе Таганрог Ростовской области. Российские медиа пишут, что в Таганроге прогремело не менее 10 взрывов, очевидцы видели яркие вспышки в небе и слышали гул моторов от пролета беспилотников.
В сети сообщают, что в Ростове после взрывов часть города оказалась без электроснабжения.
Мониторинговые каналы пишут, что Ростов, вероятно, также был атакован ракетами.
Официально местные власти не комментировали удары по Ростову и Таганрогу.