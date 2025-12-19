закрыть
19 декабря 2025, пятница
США приостановили розыгрыш Green Card

2
  • 19.12.2025, 9:24
  • 1,608
По поручению президента Дональда Трампа.

По поручению президента Дональда Трампа США приостанавливают Green Card Lottery. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Причина — в Клаудио Мануэль Невес Валенте, который недавно устроил стрельбу в Брауновском университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Он, по данным властей, въехал в Соединенные Штаты в 2017 году, выиграв грин-карту в Green Card Lottery.

«Этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезд в нашу страну. В 2017 году президент Трамп боролся за прекращение действия этой программы после ужасающего инцидента в Нью-Йорке, когда террорист ИГИЛ, въехавший по программе DV1 (Green Card Lottery. — Прим. ред.), протаранил грузовиком восемь человек. По указанию президента Трампа я немедленно поручаю USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что от этой катастрофической программы больше никто из американцев не пострадает», — заявила Кристи Ноэм.

