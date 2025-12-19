США приостановили розыгрыш Green Card

США приостановили розыгрыш Green Card2
По поручению президента Дональда Трампа.
По поручению президента Дональда Трампа США приостанавливают Green Card Lottery. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
Причина — в Клаудио Мануэль Невес Валенте, который недавно устроил стрельбу в Брауновском университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Он, по данным властей, въехал в Соединенные Штаты в 2017 году, выиграв грин-карту в Green Card Lottery.
«Этому гнусному человеку никогда не следовало разрешать въезд в нашу страну. В 2017 году президент Трамп боролся за прекращение действия этой программы после ужасающего инцидента в Нью-Йорке, когда террорист ИГИЛ, въехавший по программе DV1 (Green Card Lottery. — Прим. ред.), протаранил грузовиком восемь человек. По указанию президента Трампа я немедленно поручаю USCIS приостановить программу DV1, чтобы гарантировать, что от этой катастрофической программы больше никто из американцев не пострадает», — заявила Кристи Ноэм.