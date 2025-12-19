ISW: Россия перешла в «нулевую фазу» подготовки к войне с НАТО
- 19.12.2025, 10:58
Скрытые и открытые атаки против Европы усилились.
Россия усиливает атаки против Европы и уже перешла в «нулевую фазу» подготовки к возможной войне с НАТО.
Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что Россия усиливает свои скрытые и открытые атаки против Европы.
Москва перешла в «нулевую фазу» - фазу создания информационных и психологических условий - для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.
«Событие 17 декабря стало первым случаем, зафиксированным ISW, когда российские военные в форме пересекли территорию страны НАТО с начала российских усилий в рамках «нулевой фазы» в сентябре 2025 года», - отметили в Институте изучения войны.
Напомним, что трое российских пограничников в среду, 17 декабря, пересекли границу входящей в НАТО Эстонии и примерно на 20 минут зашли на территорию страны.