19 декабря 2025, пятница, 11:30
ISW: Россия перешла в «нулевую фазу» подготовки к войне с НАТО

  • 19.12.2025, 10:58
Коллаж: FT

Скрытые и открытые атаки против Европы усилились.

Россия усиливает атаки против Европы и уже перешла в «нулевую фазу» подготовки к возможной войне с НАТО.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия усиливает свои скрытые и открытые атаки против Европы.

Москва перешла в «нулевую фазу» - фазу создания информационных и психологических условий - для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.

«Событие 17 декабря стало первым случаем, зафиксированным ISW, когда российские военные в форме пересекли территорию страны НАТО с начала российских усилий в рамках «нулевой фазы» в сентябре 2025 года», - отметили в Институте изучения войны.

Напомним, что трое российских пограничников в среду, 17 декабря, пересекли границу входящей в НАТО Эстонии и примерно на 20 минут зашли на территорию страны.

