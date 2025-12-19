ISW: Россия перешла в «нулевую фазу» подготовки к войне с НАТО 19.12.2025, 10:58

2,050

Коллаж: FT

Скрытые и открытые атаки против Европы усилились.

Россия усиливает атаки против Европы и уже перешла в «нулевую фазу» подготовки к возможной войне с НАТО.

Об этом сообщается в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Россия усиливает свои скрытые и открытые атаки против Европы.

Москва перешла в «нулевую фазу» - фазу создания информационных и психологических условий - для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем.

«Событие 17 декабря стало первым случаем, зафиксированным ISW, когда российские военные в форме пересекли территорию страны НАТО с начала российских усилий в рамках «нулевой фазы» в сентябре 2025 года», - отметили в Институте изучения войны.

Напомним, что трое российских пограничников в среду, 17 декабря, пересекли границу входящей в НАТО Эстонии и примерно на 20 минут зашли на территорию страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com