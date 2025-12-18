Российские военные проникли на территорию Эстонии 5 18.12.2025, 14:36

В Украине предупредили о возможной цели РФ.

Трое российских пограничников примерно на 20 минут в среду, 17 декабря, пересекли территорию Эстонии. После инцидента, который был зафиксирован на видео, пограничное патрулирование в этом районе усилили.

Об этом в четверг, 18 декабря, пишет Bloomberg, подчеркивая, что этот инцидент стал очередным поводом для беспокойства со стороны страны-члена НАТО относительно замыслов Москвы.

В четверг, эстонские и российские официальные лица проведут встречу для обсуждения произошедшего. Кроме того, Эстония намерена вызвать в Таллин российского дипломата.

В эфире телеканала ETV министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что пока неясно, был ли этот инцидент преднамеренной провокацией или случайностью.

Эстония и Россия уже длительное время не ратифицируют договор о границе. Большая часть де-факто границы проходит по реке Нарва. Однако нарушение границы 17 декабря произошло на узком участке суши. Россия уже не впервые испытывает границы Эстонии на прочность, указывает Bloomberg.

В Сети также появилось видео, как российские пограничники пересекли эстонскую границу.

NEW: Estonia confirms three Russian border guards illegally crossed into Estonian territory on the Narva River near Vasknarva on Wednesday morning. They remained for 20 minutes before returning. No prior notification was given, violating a long-standing border agreement. pic.twitter.com/ipnLo4Xckx — GeoInsider (@InsiderGeo) December 18, 2025

Инцидент прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

«Так выглядит гибридная война — Россия, вслед за кабельными и дроновыми диверсиями, продолжает прощупывать реакцию НАТО», — подчеркнул он.

