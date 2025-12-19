закрыть
19 декабря 2025, пятница, 15:04
Трамп заинтриговал заявлением о будущем Мадуро

  • 19.12.2025, 14:56
Трамп заинтриговал заявлением о будущем Мадуро
Николас Мадуро

Президент США не исключил возможной войны с Венесуэлой.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключил в будущем возможной военной кампании против Венесуэлы.

Об этом сообщает NBC News.

«Я этого не исключаю, нет», - сказал Трамп в эфире телеканала.

Президент также анонсировал ужесточение мер в отношении нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, в частности их блокировку.

«Все зависит от них (правительства Венесуэлы - ред.). Если они продолжат маршруты, то плывут к одному из наших портов», - добавил президент США.

При этом NBC News отмечает, что Трамп отказался отвечать на вопрос, является ли свержение венесуэльского президента Николаса Мадуро конечной целью его политики на этом направлении.

«Он точно знает, чего я хочу», - ответил президент США.

