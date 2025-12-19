Под Новопавловкой ВСУ потеснили оккупантов и перерезают логистику 1 19.12.2025, 17:02

«Можно ждать хороших новостей».

ВСУ удалось добиться успеха на юго-западном фланге Новопавловки Днепропетровской области. Украинские военные «подвинули противника» на правом берегу речки Соленая. Добытое преимущество развивается путем расширения серой зоны на юг, главные логистические соединения, ведущие в Новопавловку, взяты под огневой контроль и фактически перерезаются.

Об этом сообщил военнослужащий 25-й отдельный воздушно-десантной бригады с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале.

Перспективы у оккупантов нелицеприятные: остаться без подвоза провианта и боеприпасов.

«Без подвоза боекомплекта и подкрепления долго там не живут», - подтвердил «Мучной», призвав ждать хороших новостей с указанного направления.

Представитель 25-й отдельный воздушно-десантной бригады также описал успехи подразделения ВСУ в Купянске. По его словам, российские захватчики терпят поражения в микрорайоне Площадь Стадионная: сплошной обороны нет, остаются только ошметки. Они не способны остановить наступление украинских военных, «район постепенно откалывается в нашу пользу» с возможностью дальнейшего продвижения.

Украинским защитникам удалось выбить противника и закрепиться на позициях в районе медицинского центра и рядом с местной поликлиникой, укрепление ВСУ в данном районе позволяют контролировать прилегающие улицы. Украинские военные также закрепились в многоэтажке южнее школы №4, работая по врагу сверху.

В центре города от российской линии также остались отдельные элементы, но все эти группы попрятались по подвалам и даже не думают о контроле периметра.

