закрыть
19 декабря 2025, пятница, 18:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Новопавловкой ВСУ потеснили оккупантов и перерезают логистику

1
  • 19.12.2025, 17:02
  • 1,454
Под Новопавловкой ВСУ потеснили оккупантов и перерезают логистику

«Можно ждать хороших новостей».

ВСУ удалось добиться успеха на юго-западном фланге Новопавловки Днепропетровской области. Украинские военные «подвинули противника» на правом берегу речки Соленая. Добытое преимущество развивается путем расширения серой зоны на юг, главные логистические соединения, ведущие в Новопавловку, взяты под огневой контроль и фактически перерезаются.

Об этом сообщил военнослужащий 25-й отдельный воздушно-десантной бригады с позывным «Мучной» в своем Telegram-канале.

Перспективы у оккупантов нелицеприятные: остаться без подвоза провианта и боеприпасов.

«Без подвоза боекомплекта и подкрепления долго там не живут», - подтвердил «Мучной», призвав ждать хороших новостей с указанного направления.

Представитель 25-й отдельный воздушно-десантной бригады также описал успехи подразделения ВСУ в Купянске. По его словам, российские захватчики терпят поражения в микрорайоне Площадь Стадионная: сплошной обороны нет, остаются только ошметки. Они не способны остановить наступление украинских военных, «район постепенно откалывается в нашу пользу» с возможностью дальнейшего продвижения.

Украинским защитникам удалось выбить противника и закрепиться на позициях в районе медицинского центра и рядом с местной поликлиникой, укрепление ВСУ в данном районе позволяют контролировать прилегающие улицы. Украинские военные также закрепились в многоэтажке южнее школы №4, работая по врагу сверху.

В центре города от российской линии также остались отдельные элементы, но все эти группы попрятались по подвалам и даже не думают о контроле периметра.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко