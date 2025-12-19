ВСУ атаковали оккупированный Крым 19.12.2025, 23:54

Россияне жалуются на налеты дронов.

Вооруженные силы Украины атаковали оккупированный Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили два дрона над территорией полуострова. Еще девять украинских беспилотников якобы уничтожили над акваторией Черного моря.

