закрыть
20 декабря 2025, суббота, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ атаковали оккупированный Крым

  • 19.12.2025, 23:54
ВСУ атаковали оккупированный Крым

Россияне жалуются на налеты дронов.

Вооруженные силы Украины атаковали оккупированный Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили два дрона над территорией полуострова. Еще девять украинских беспилотников якобы уничтожили над акваторией Черного моря.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко