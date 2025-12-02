закрыть
2 декабря 2025, вторник, 4:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп намерен помирить Руанду и ДР Конго

  • 2.12.2025, 4:42
Трамп намерен помирить Руанду и ДР Конго
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США примет лидеров этих стран для подписания мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп 4 декабря примет в Белом доме лидеров Руанды и Демократической Республики Конго (ДР Конго) Поля Кагаме и Феликса Чисекеди, в ходе встречи стороны подпишут мирное соглашение. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«В четверг президент Трамп примет президентов Республики Руанда и Демократической Республики Конго для подписания исторического мирного и экономического соглашения, в достижении которого он выступил посредником», — сказала она на брифинге.

27 июня стороны уже подписывали в Вашингтоне соглашение об урегулировании конфликта. В рамках соглашения стороны взяли на себя обязательство соблюдать достигнутое в 2024 году соглашение, которое включает в себя вывод войск Руанды в течение 90 дней, а также создание в течение 30 дней совместного механизма координации безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип