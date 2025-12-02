В Орловской области России пылает НПЗ
- 2.12.2025, 9:28
После атаки БПЛА вспыхнули два терминала.
В городе Ливны в Орловской области России масштабный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
В городе Ливны в Орловской области России в ночь на 2 декабря произошел пожар. Местные жители говорят, что может гореть нефтеперерабатывающий завод.
Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что горят два терминала на НПЗ.
Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что ночью район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.