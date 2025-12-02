В Орловской области России пылает НПЗ 2.12.2025, 9:28

После атаки БПЛА вспыхнули два терминала.

В городе Ливны в Орловской области России масштабный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В городе Ливны в Орловской области России в ночь на 2 декабря произошел пожар. Местные жители говорят, что может гореть нефтеперерабатывающий завод.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что горят два терминала на НПЗ.

Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что ночью район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com