2 декабря 2025, вторник, 9:40
В Орловской области России пылает НПЗ

  2.12.2025, 9:28
После атаки БПЛА вспыхнули два терминала.

В городе Ливны в Орловской области России масштабный пожар. Перед этим город атаковали неизвестные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В городе Ливны в Орловской области России в ночь на 2 декабря произошел пожар. Местные жители говорят, что может гореть нефтеперерабатывающий завод.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ сообщает, что горят два терминала на НПЗ.

Губернатор региона Андрей Клычков подтвердил, что ночью район атаковали неизвестные дроны, в результате чего произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса. Каких именно, он не уточнил.

