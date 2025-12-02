Современный Porsche 911 представили в классическом дизайне 1 2.12.2025, 13:34

В соцсетях эксперимент приняли достаточно тепло.

Дизайнер из студии Simas Design Studio представил необычный проект. Он переосмыслил внешний вид современного Porsche 911, вдохновившись одной из самых спорных моделей в истории марки — поколением 996. Этот эксперимент вызвал живое обсуждение среди поклонников бренда, ведь 996 до сих пор остается предметом споров из-за своего дизайна, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новый взгляд на спорное наследие.

Главная претензия к 996 в конце 1990-х касалась его овального дизайна фар — отказа от классических круглых элементов. В новом проекте дизайнер сохранил круглые фары, но добавил интегрированные воздухозаборники, которые визуально отсылают к форме 996. Такое сочетание придает нынешнему 911 GTS необычный, но гармоничный вид, не разрушая его культового силуэта. Еще одно изменение — колесные диски Turbo Look II, стилизованные под 996.2 Turbo.

Почему 996 до сих пор вызывает споры?

Поколение 996 стало крупнейшим разрывом с традициями модели. Вместо фирменного воздушного охлаждения появились новые водяные двигатели. Кроме того, экономия в разработке привела к плотной связи с более дешевым Boxster 986, что расстроило фанатов премиального имиджа 911.

Несмотря на отличную управляемость, 996 для многих остается «особенным» периодом в истории Porsche. Но нынешний проект показывает, что даже спорное наследие может вдохновить на свежий и интересный дизайн.

