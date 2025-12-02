Таджикистан просит у ОДКБ разобраться с друзьями Путина 2.12.2025, 16:59

На страну нападают талибы.

Таджикистан обсуждает с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возможность привлечения российских военных к совместному патрулированию границы с Афганистаном после перестрелок в конце ноября, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в силовых структурах центральноазиатской страны.

Пять граждан Китая погибли и пятеро получили ранения в результате обстрелов со стороны Афганистана в течение прошлой недели. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 1 декабря провел рабочее совещание с руководителями силовых структур республики, в ходе которого обсуждались ситуация на границе между Таджикистаном и Афганистаном и усиление ее охраны.

Источник в Совете безопасности республики сказал Reuters, что решение о привлечении сил ОДКБ не принято и находится на рассмотрении. По его словам, проведены переговоры с российской стороной о привлечении 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, самой крупной военной сухопутной группировки России за её пределами, для совместного патрулирования таджикско-афганской границы.

«Мы пока ведем переговоры (с ОДКБ) и они на стадии рассмотрения» — сказал источник, не исключив, решение будет принято в течение этой недели.

Отметим, 3 июля 2025 года Россия первой в мире официально признала Второй Исламский Эмират Афганистан (Талибан). 7 октября 2025 года «Талибан» впервые приехал в Москву в официальном статусе.

