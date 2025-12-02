закрыть
2 декабря 2025, вторник, 19:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британский пенсионер восстановил культовое авто Джеймса Бонда

  • 2.12.2025, 17:37
  • 1,508
Британский пенсионер восстановил культовое авто Джеймса Бонда
Фото: Dominic Fraser/Aston Martin Works

Теперь оно стоит $1,27 миллион.

Культовый Aston Martin DB5 из 1960-х, такой же, как у Джеймса Бонда, пережил невероятное преображение. Машина, которая десятилетиями ржавела у дома и служила игровым аттракционом для детей, теперь стоит около $1,27 млн, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

71-летний Джон Уильямс купил авто в 1973 году всего за $1 250 (примерно $19 000 в пересчете на сегодняшние деньги). В молодости он часто ездил на DB5, но, уехав работать на Ближний Восток, оставил машину сначала в хранилище, а затем — под открытым небом.

За годы простоя дети прыгали по капоту и крыше. Один даже попытался проверить, есть ли у машины «шпионские» устройства, как в фильмах о Бонде.

Когда Уильямс наконец решил восстановить автомобиль, специалисты Aston Martin потратили три года и 2 500 часов работы. Им пришлось начать с уборки… мышиного гнезда в салоне. На реставрацию ушло около $508 000, которые владелец копил долгие годы.

Такой DB5 Vantage в цвете «Серебристая береза» — настоящая редкость. В мире существует всего 39 экземпляров. Даже в ржавом виде машину оценивали примерно в $635 000, и семья получала множество предложений о продаже.

Но Уильямсы решили сохранить легенду — и теперь их обновленный «Бонд-кар» снова выглядит как новый.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ответ очевиден
Ответ очевиден Виталий Портников
Конец «космического государства»
Конец «космического государства» Виктор Ягун
Пишите, Шура, пишите!
Пишите, Шура, пишите! Ирина Халип
Разговоры посторонних о главном
Разговоры посторонних о главном Владимир Халип