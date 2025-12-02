Британский пенсионер восстановил культовое авто Джеймса Бонда 2.12.2025, 17:37

Культовый Aston Martin DB5 из 1960-х, такой же, как у Джеймса Бонда, пережил невероятное преображение. Машина, которая десятилетиями ржавела у дома и служила игровым аттракционом для детей, теперь стоит около $1,27 млн, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

71-летний Джон Уильямс купил авто в 1973 году всего за $1 250 (примерно $19 000 в пересчете на сегодняшние деньги). В молодости он часто ездил на DB5, но, уехав работать на Ближний Восток, оставил машину сначала в хранилище, а затем — под открытым небом.

За годы простоя дети прыгали по капоту и крыше. Один даже попытался проверить, есть ли у машины «шпионские» устройства, как в фильмах о Бонде.

Когда Уильямс наконец решил восстановить автомобиль, специалисты Aston Martin потратили три года и 2 500 часов работы. Им пришлось начать с уборки… мышиного гнезда в салоне. На реставрацию ушло около $508 000, которые владелец копил долгие годы.

Такой DB5 Vantage в цвете «Серебристая береза» — настоящая редкость. В мире существует всего 39 экземпляров. Даже в ржавом виде машину оценивали примерно в $635 000, и семья получала множество предложений о продаже.

Но Уильямсы решили сохранить легенду — и теперь их обновленный «Бонд-кар» снова выглядит как новый.

