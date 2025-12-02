Драники и чачоха появились на карте Беларуси 2 2.12.2025, 18:06

«Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси».

Здесь собраны традиционные блюда белорусской кухни, региональные кулинарные особенности, описания традиций приготовления и сведения о гастрономических фестивалях, проходящих в разных уголках страны.

«Карта популяризирует национальные кулинарные традиции, знакомит с местными рецептами и особенностями, будет интересна как жителям страны, так и туристам», - рассказали в ведомстве.

Масштаб - 1:850 000. Отмечены локации, где, в частности, можно попробовать аутентичные блюда, такие как жареные вьюны, панцак с грибами, кулеш, чачоха, копченый чеснок, верещака и другие.

Как сообщалось, декабрь в Беларуси объявлен месяцем гастрономического туризма. Это туристические путешествия для знакомства со страной, регионом, местностью через приобщение к национальной гастрономии, особенностям производства и приготовления национальных блюд. Гастрономический туризм предполагает проведение дегустаций, мастер-классов, посещение объектов общественного питания, гастрономических мероприятий (ярмарок, фестивалей, выставок).

В целом яркие гастрономические события страны - фестиваль клубники «Лунінецкія клубніцы» (Лунинецкий район), «Сырный фестиваль» (Гродно), «Бацькава булка» (Свислочь), Gastrofest (Минск и другие города), «Вишневый фестиваль» (Глубокое) и другие.

