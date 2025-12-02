Минчанка купила квартиру с «сюрпризом» 2.12.2025, 18:29

2,568

Заставят ли новую владелицу вернуть «как было»?

В редакцию «Смартпресс» поступило письмо от читательницы Нины, которая столкнулась с распространенной дилеммой владельцев жилья с измененной планировкой. Ситуация знакома многим: в 2017 году она приобрела квартиру, где предыдущий собственник в конце 2006 года провел перепланировку. А именно:

жилую комнату объединил с кухней, где установлена газовая плита;

объединил ванную комнату и туалет.

Важно подчеркнуть, что все работы на момент их проведения были узаконены в установленном порядке: перепланировка зарегистрирована в регулирующих органах, а на квартиру получен новый технический паспорт с актуальной планировкой.

Фото: smartpress.by

Однако с момента проведения работ в силу вступили новые нормативные акты, в частности постановление Совета министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 384 «О некоторых вопросах переустройства и перепланировки жилых помещений». Согласно современным правилам, объединение комнаты с кухней с газовой плитой, как и объединение санузла, часто является недопустимым.

У новой владелицы Нины возник резонный вопрос: «Могут ли меня оштрафовать за нарушение правил перепланировки и обязать поставить дверь? Или в 2006 г. такая перепланировка осуществлялась законно?», – волнуется читательница.

За разъяснениями по этому вопросу журналисты обратились к медиатору, члену Минской коллегии адвокатов Антону Гриневичу.

По словам адвоката, ключевым аргументом в данной ситуации является фундаментальный правовой принцип: «Закон обратной силы не имеет». Поэтому заставить вернуть, как было, Нину обязать не могут.

Это означает, что новый нормативный акт (в данном случае – постановление № 384 от 2013 года) распространяет свое действие только на те действия, которые возникли после его вступления в силу. Перепланировка, которая была официально разрешена и зарегистрирована в 2006 году, проводилась в соответствии с действовавшими на тот момент правилами и нормами. Она является полностью легитимной.

Фактически на момент проведения перепланировки отсутствовал состав правонарушения, так как подобные действия не нарушали закон.

Кроме того, на квартиру выдан официальный технический паспорт, где зафиксирована ее планировка. Пока этот техпаспорт действует, он является главным доказательством соответствия жилого помещения документам и нормативным актам.

«На текущий момент требование демонтировать перепланировку может последовать только в случае, если она была выполнена незаконно. В вашем случае перепланировка узаконена. У органов власти нет законных оснований требовать от вас приведения квартиры в соответствие с действующими нормами», – резюмировал адвокат.

В подготовке ответа принимал участие стажер Минской городской коллегии адвокатов Виталий Станилевич.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com