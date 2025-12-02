Самолет высадил россиян посреди казахской степи 4 2.12.2025, 19:14

7,722

Пассажиры отказываются покидать самолет.

Россияне отказались покидать борт самолета после приземление посреди степи в Казахстане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Борт приземлился в другом городе за тысячу километров от пункта назначения (Актобе﻿) — пассажиров призывают высадится где-то в степи рядом с Актау﻿», — говорится в сообщении.

Сначала рейс из Турции задержали на восемь часов, а время полета составило шесть часов вместо трех. После того, как самолет приземлился не в том месте, россияне отказались покидать воздушное судно. Они не знают, как добраться домой своими силами. Часть россиян также опасаются проблем с миграционной службой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com