Самолет высадил россиян посреди казахской степи

  • 2.12.2025, 19:14
  • 7,722
Самолет высадил россиян посреди казахской степи

Пассажиры отказываются покидать самолет.

Россияне отказались покидать борт самолета после приземление посреди степи в Казахстане. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Борт приземлился в другом городе за тысячу километров от пункта назначения (Актобе﻿) — пассажиров призывают высадится где-то в степи рядом с Актау﻿», — говорится в сообщении.

Сначала рейс из Турции задержали на восемь часов, а время полета составило шесть часов вместо трех. После того, как самолет приземлился не в том месте, россияне отказались покидать воздушное судно. Они не знают, как добраться домой своими силами. Часть россиян также опасаются проблем с миграционной службой.

