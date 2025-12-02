Сырский о Купянске: ВСУ улучшили тактическое положение в городе 2.12.2025, 20:17

Александр Сырский

Продолжается зачистка.

Украинские защитники зачищают город Купянск от оккупантов. Сейчас ВСУ вытесняют россиян на север от города, а также из других районов, где враг пока присутствует.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Facebook.

Он рассказал, что сегодня, 2 декабря, работал в частях поисково-ударной группировки и тактической группы Купянск. Состоялось обсуждение выполнения мероприятий для стабилизации ситуации в районе города.

«Заслушал доклады по оперативной обстановке - информация обнадеживающая. Нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы», - сообщил Сырский.

По его словам, сейчас продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов. Он добавил, что россияне имеют «успехи» только в плоскости пропаганды.

«Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие», - отметил главнокомандующий ВСУ.

Сирский подчеркнул, что восхищается «мужеством и профессионализмом воинов, которые демонстрируют исключительную стойкость и готовность уничтожать врага».

«Отдал указания для обеспечения наших войск в соответствии с потребностями, в частности дополнительными средствами для усиления огневого воздействия на врага», - добавил он.

