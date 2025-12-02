NI: НАТО продемонстрировало мощь двух авианосцев в Средиземном море 2.12.2025, 20:44

Фото: The National Interest

В учениях участвовали более 50 самолетов стран-союзников.

В ходе завершающей фазы многонациональных учений Neptune Strike 25-4 НАТО впервые за долгое время собрало вместе две европейские авианосные ударные группы. На прошлой неделе британская группа во главе с авианосцем HMS Prince of Wales и итальянская во главе с ITS Cavour одновременно выполняли задачи под командованием альянса, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Учения призваны продемонстрировать возможности НАТО. В них участвовали более 50 самолетов стран-союзников. По данным альянса, маневры включали элементы концепции Agile Combat Employment — проверки способности НАТО быстро перебрасывать силы и действовать с разных площадок. США в учениях представляла группа стратегических бомбардировщиков, хотя авианосец USS Gerald R. Ford участия не принимал.

Для HMS Prince of Wales эти учения стали частью восьмимесячного глобального развертывания, в рамках которого корабль прошел в западную часть Тихого океана и далее вернулся в Средиземное море. Это всего лишь второй выход британского авианосца в западную часть Тихого океана, призванный укрепить сдерживание на фоне растущей агрессивности Китая.

Во время Neptune Strike авианосец достиг полной боевой готовности — спустя около полутора лет после того, как стал флагманом ударной группы. На борту находилось 24 истребителя F-35B, которые совершили около 50 совместных вылетов с союзной авиацией. Это крупнейшая группа самолетов пятого поколения, когда-либо размещенная на корабле класса Queen Elizabeth.

После завершения учений Falcon Strike 25 и Neptune Strike в западном Средиземном море HMS Prince of Wales зашел в порт Гибралтара. Возвращение авианосной группы домой ожидается к концу ноября. В Королевском флоте считают почти восьмимесячную миссию успешной и предсказывают дальнейшее усиление присутствия Великобритании в Индо-Тихоокеанском регионе.

