Туристам назвали самые чистые города мира
- 2.12.2025, 23:10
- 1,496
Первое место занял польский город.
Краков назван самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Об этом говорится в исследовании компании Radical Storage, предоставляющей услуги безопасного хранения багажа.
Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные. А вторую строчку в рейтинге заняла Шарджа, ОАЭ, с 98 процентами позитивных комментариев. Замкнул тройку лидеров город-государство Сингапур — 97,9 процента.
В топ-10 также оказались Варшава (Польша), Доха (Катар), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Прага (Чехия), Маскат (Оман), Дубай (ОАЭ), Фукуока (Япония).