2 декабря 2025, вторник, 23:48
Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше

1
  • 2.12.2025, 23:38
Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Американские военные знают маршруты их перемещений.

США в рамках борьбы с наркотрафиком начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, американские военные знают маршруты их перемещений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания правительства.

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем», – сказал он.

Где будут наноситься удары, Трамп не раскрыл.

