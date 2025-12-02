Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше

Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше1
- 2.12.2025, 23:38
Американские военные знают маршруты их перемещений.
США в рамках борьбы с наркотрафиком начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, американские военные знают маршруты их перемещений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания правительства.
«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем», – сказал он.
Где будут наноситься удары, Трамп не раскрыл.