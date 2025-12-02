Трамп заявил о скорых ударах по наркоторговцам на суше 1 2.12.2025, 23:38

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Американские военные знают маршруты их перемещений.

США в рамках борьбы с наркотрафиком начнут наносить удары по наркоторговцам на суше, американские военные знают маршруты их перемещений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе заседания правительства.

«Мы собираемся начать наносить такие удары и по суше тоже... это намного проще... И мы знаем маршруты, которыми они пользуются. Мы знаем все о них. Мы знаем, где они живут. Мы знаем, где живут плохиши. И мы тоже очень скоро начнем», – сказал он.

Где будут наноситься удары, Трамп не раскрыл.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com