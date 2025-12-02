Украинские воины разгромили российские бронированные колонны под Добропольем
- 2.12.2025, 23:54
Видео.
В сети опубликовали видео разгрома российских бронированных колонн под Добропольем бойцами корпуса «Азов».
Во время боев на этом направлении украинские воины уничтожили не менее 8 единиц бронированной техники россиян.
В корпусе «Азов» отмечают, что хотя основной тактикой россиян остается инфильтрация небольшими пехотными группами, время от времени они прибегают и к механизированным штурмам.
В этом случае в одной из атак также участвовала инженерная техника — бронированный мостоукладчик МТУ-72. Как отмечают бойцы, применение такого оборудования является большой редкостью в нынешней войне.