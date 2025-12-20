закрыть
20 декабря 2025, суббота, 2:21
Карлсон: В Вашингтоне многие не хотят видеть Вэнса преемником Трампа

  • 20.12.2025, 2:14
Карлсон: В Вашингтоне многие не хотят видеть Вэнса преемником Трампа

Республиканцам не нравится вице-президент США?

У вице-президента США Джей Ди Вэнса есть значительное число противников в Вашингтоне, препятствующих его возможному лидерству в республиканской коалиции после ухода Дональда Трампа. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Вопрос заключается в том, кто будет руководить ей (коалицией Трампа — прим. ред.) дальше, кто получит в свое распоряжение эту машину после того, как президент сойдет со сцены. И в Вашингтоне есть немало людей — возможно, даже в этом зале, — которые пока не вполне понимают, чего именно они хотят, но при этом точно знают, что не хотят Джей Ди Вэнса», — заявил Карлсон, выступая на мероприятии, организованном консервативной организацией Turning Point USA.

Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио рассматриваются как основные претенденты на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле Рубио назвал Вэнса «прекрасным кандидатом» от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года. По информации Politico, Рубио в частном порядке признал, что именно Вэнс является наиболее вероятным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.

