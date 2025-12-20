закрыть
20 декабря 2025, суббота, 12:20
Автомобиль из фильма «Форсаж 2» переписал историю Mitsubishi

  • 20.12.2025, 11:09
  • 1,322
Автомобиль из фильма «Форсаж 2» переписал историю Mitsubishi
Фото: autoblog.com

Это теперь самое дорогое авто в истории марки.

Лаймово-зеленый Mitsubishi Lancer Evolution VII, на котором в фильме «Форсаж 2» ездил персонаж актера Пола Уокера, продали на аукционе в Париже за $341 800, став самой дорогой машиной в истории марки, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Этот автомобиль был идентифицирован техническим консультантом фильма Крейгом Либерманом как единственный из четырех Эво VII, использованных в съемках, с настоящими улучшениями производительности. Под капотом мощности увеличили с 280 до 330 л.с., а подвеска была модернизирована для экстремальных трюков. В комплекте прилагался отчет о динамометрических испытаниях 2016 года.

Фото: autoblog.com

Изначально синий Evo VII собирался для участия в австрийском ралли, но был приглашен в Голливуд. Для фильма его перекрасили в уникальный оттенок Kosmic Kolor Candy Lime Gold и установили индивидуальный обвес, включая задние фонари, имитирующие будущий Evo VIII. Впоследствии автомобиль участвовал в промоакциях и выставках в США и Норвегии, куда его перегнали в 2007 году.

Покупка автомобиля в 2019 году компанией Movie Cars Central, а затем рекордная продажа на парижском аукционе делают его не только культовым гоночным автомобилем кино, но и историческим для Mitsubishi.

