Украинские разведчики вывели из строя магистральный газопровод в России7
- 20.12.2025, 14:58
Транспортировка остановлена.
В Волгоградской области России произошло необычное «проседание почвы», из-за которого был выведен из строя магистральный газопровод «Центральная Азия — Центр».
Как сообщили источники unian.net в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, по официальной версии российской стороны, многокилометровая труба советской постройки, на протяжении многих лет использовавшаяся для транспортировки газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, якобы не выдержала действия силы тяжести в районе села Романовка Ольховского района Волгоградской области.
Несмотря на заявленную «незначительность» происшествия, уже спустя несколько часов к месту аварии начали массово прибывать автомобили экстренных и специальных служб.
«Вероятно, для фиксации очередного уникального природного явления — почвы, которая по неизвестным причинам избирательно проседает именно под стратегической газовой инфраструктурой», — подчеркнул собеседник.
Отмечается, что газопровод «Центральная Азия — Центр» — это ключевой элемент системы, через которую РФ годами импортировала до 12 млрд куб м газа в год.