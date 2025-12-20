Украинские разведчики вывели из строя магистральный газопровод в России 7 20.12.2025, 14:58

4,736

Транспортировка остановлена.

В Волгоградской области России произошло необычное «проседание почвы», из-за которого был выведен из строя магистральный газопровод «Центральная Азия — Центр».

Как сообщили источники unian.net в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, по официальной версии российской стороны, многокилометровая труба советской постройки, на протяжении многих лет использовавшаяся для транспортировки газа из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, якобы не выдержала действия силы тяжести в районе села Романовка Ольховского района Волгоградской области.

Несмотря на заявленную «незначительность» происшествия, уже спустя несколько часов к месту аварии начали массово прибывать автомобили экстренных и специальных служб.

«Вероятно, для фиксации очередного уникального природного явления — почвы, которая по неизвестным причинам избирательно проседает именно под стратегической газовой инфраструктурой», — подчеркнул собеседник.

Отмечается, что газопровод «Центральная Азия — Центр» — это ключевой элемент системы, через которую РФ годами импортировала до 12 млрд куб м газа в год.

