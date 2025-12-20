закрыть
В Турции упал еще один российский беспилотник

  • 20.12.2025, 15:09
  • 1,632
Второй за сутки.

Уже второй за сутки российский дрон обнаружили в Турции. Упавший беспилотник нашли в поле в районе города Маньяс к югу от Мраморного моря, в 140 км от Стамбула. Об этом пишет Clash Report.

По их информации, это разведывательный дрон «Мерлин-ВР». Он запускается с катапульты и приземляется с помощью парашюта.

Накануне упавший российский беспилотник «Орлан-10» обнаружили в сельской местности провинции Коджаэли, примерно в 50 км от Стамбула.

15 декабря Минобороны Турции сообщило, что истребители F-16 сбили неопознанный БПЛА над черноморским побережьем страны.

