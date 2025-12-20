В Турции упал еще один российский беспилотник
- 20.12.2025, 15:09
Второй за сутки.
Уже второй за сутки российский дрон обнаружили в Турции. Упавший беспилотник нашли в поле в районе города Маньяс к югу от Мраморного моря, в 140 км от Стамбула. Об этом пишет Clash Report.
По их информации, это разведывательный дрон «Мерлин-ВР». Он запускается с катапульты и приземляется с помощью парашюта.
Накануне упавший российский беспилотник «Орлан-10» обнаружили в сельской местности провинции Коджаэли, примерно в 50 км от Стамбула.
BREAKING: An unidentified UAV crashed in an empty field in Türkiye's Balıkesir’s Manyas district.— Clash Report (@clashreport) December 20, 2025
The drone has been sent to Ankara for technical analysis.
While Russian origin (incl. Orlan-10) is being examined, following a similar crash in İzmit a day earlier. pic.twitter.com/hx2o96RluO
15 декабря Минобороны Турции сообщило, что истребители F-16 сбили неопознанный БПЛА над черноморским побережьем страны.