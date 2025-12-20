закрыть
20 декабря 2025, суббота, 19:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны уничтожили переправы оккупантов при попытках форсировать Оскол

  • 20.12.2025, 19:33
Украинские дроны уничтожили переправы оккупантов при попытках форсировать Оскол

Командир 15-й бригады НГУ рассказал о ситуации в направлении Купянска.

Армия РФ пытается форсировать реку Оскол, чтобы продвинуться в направлении Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Российские войска пытаются перебросить технику с левого на правый берег реки Оскол, которая разделяет город.

Экипажи украинских операторов дронов регулярно уничтожают вражеские переправы, чтобы сделать невозможным дальнейшее продвижение техники.

«Они перебрасывают тросы через реку, делают ее переправой», - рассказал командир 15-й бригады НГУ «Кара-Даг».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко