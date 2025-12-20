Украинские дроны уничтожили переправы оккупантов при попытках форсировать Оскол 20.12.2025, 19:33

Командир 15-й бригады НГУ рассказал о ситуации в направлении Купянска.

Армия РФ пытается форсировать реку Оскол, чтобы продвинуться в направлении Купянска на Харьковщине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Российские войска пытаются перебросить технику с левого на правый берег реки Оскол, которая разделяет город.

Экипажи украинских операторов дронов регулярно уничтожают вражеские переправы, чтобы сделать невозможным дальнейшее продвижение техники.

«Они перебрасывают тросы через реку, делают ее переправой», - рассказал командир 15-й бригады НГУ «Кара-Даг».

