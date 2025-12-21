Медведи в Италии мутировали и ведут себя нетипично 3 21.12.2025, 13:53

Ученые нашли объяснение.

Медведи считаются самыми грозными хищниками, которые до сих пор встречаются в Европе. Однако даже эти звери вынуждены были адаптироваться к господству человека на континенте. Новое исследование показало, что итальянские медведи стали значительно менее агрессивными, по сравнению с представителями других популяций.

Итальянские ученые из Университета Феррары и других исследовательских центров опубликовали новое исследование в журнале Molecular Biology and Evolution, показывающее, как долгое сосуществование рядом с людьми повлияло на аппенинских бурых медведей (Ursus arctos marsicanus). Эта небольшая изолированная популяция, насчитывающая около 50 особей, живет в центральной Италии уже тысячи лет.

Исследователи собрали и проанализировали геномы 12 медведей с Апеннин и сравнили их с медведями из Словакии и другими европейскими популяциями. Анализ показал, что итальянские медведи со временем стали менее агрессивными, чем представители других европейских популяций. Это произошло благодаря естественному отбору, который способствовал выживанию тех особей, которые лучше уживались с людьми, считают ученые.

Почему это произошло?

Примерно 2000-3000 лет назад (во времена Римской империи и позже) люди активно вырубали леса, расширяли сельскохозяйственные земли и охотились на медведей в Италии. Это привело к сильному сокращению их численности и изоляции популяции в горах. Медведи оказались в ловушке: мало места, мало еды и постоянный контакт с людьми.

В таких условиях выживали те медведи, которые меньше нападали на скот или людей. Со временем это стало генетической особенностью:

у апеннинских медведей значительно выше уровень инбридинга (родственного скрещивания) - более 66% генома составляют длинные одинаковые участки;

они имеют меньше генетического разнообразия, чем другие европейские медведи;

у них нашли 566 генов, подвергшихся положительному отбору - то есть эти гены помогали выживать;

среди них 17 ключевых генов связаны с поведением и уменьшением агрессии.

Как отмечают авторы исследования, это один из самых ярких примеров эволюции под давлением человека в дикой природе. Это близко к процессу одомашнивания, но в данном случае все происходило естественно. Хотя итальянские медведи не стали «домашними», но те, кто был спокойнее, имели больше шансов передать гены дальше, и это помогло популяции выжить, несмотря на малую численность и близкое родство.

