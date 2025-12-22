закрыть
Застрявшие в Тунисе белорусские пилоты покинут страну

  • 22.12.2025, 9:13
  • 1,494
Застрявшие в Тунисе белорусские пилоты покинут страну

Их якобы двое суток удерживали.

С властями Туниса достигнута договоренность о том, что экипаж вертолета Ми-26, застрявший в аэропорту острова Джерба, покинет страну в ближайшее время, сообщает посольство РФ в этой североафриканской стране, заметил «Позiрк».

Отмечается, что 20 декабря в дипмиссию поступило официальное письмо от кыргызской компании — собственника воздушного судна с «просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации, в которой оказался экипаж вертолета Ми-26, состоящий из семи граждан России и двух граждан Беларуси».

«Как следует из документа, с 19 декабря по настоящее время они вынуждены находиться в транзитной зоне аэропорта на тунисском острове Джерба, где вертолет совершил плановую техническую посадку», — говорится в сообщении.

Посольство РФ, как заявляется, направило в МИД Туниса ноту для «прояснения и урегулирования правового положения членов экипажа», российские дипломаты «находятся на постоянной связи с командиром воздушного судна для оперативного реагирования на все изменения».

«Как пояснили в местном внешнеполитическом ведомстве, власти Туниса не препятствовали дальнейшему полету вертолета. Проблема заключалась в отсутствии у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое так и не было получено на данный момент», — подчеркнули в посольстве.

21 декабря телеграм-канал «База» сообщил, что российских и белорусских пилотов более двух суток удерживают в Тунисе без объяснения причин. У них, как отмечалось, «отобрали паспорта».

Сообщалось, что пилоты — члены одной летательной команды, которая перегоняла в Уганду вертолет Ми-26. В Тунисе они совершили «запланированную остановку».

