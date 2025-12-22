закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 12:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Главу российской нацистской бригады застрелили на даче в Крыму

3
  • 22.12.2025, 12:25
  • 5,804
СМИ: Главу российской нацистской бригады застрелили на даче в Крыму
Станислав Орлов

Убийцы приехали на четырех авто.

Командир нацистской бригады «Эспаньола» Станислав Орлов был застрелен в СНТ «Флотский» под Севастополем, выяснило издание Astra из записей камер видеонаблюдения и рассказов очевидцев. По данным Astra, это произошло 4 декабря вскоре после полудня, застрелившие Орлова люди приехали на четырёх автомобилях. Они были в масках и вели огонь из автоматического оружия, Орлов не отстреливался. Скорая помощь прибыла на место лишь шесть часов спустя.

Смерть Орлова на прошлой неделе подтвердили в «Эспаньоле», отметив, что «следственные органы устанавливают точную причину и место гибели Орлова и её виновников».

Российская бригада «Эспаньола», созданная из националистических группировок футбольных фанатов для участия в войне против Украины, участвовала в штурме «Азовстали», воевала под Херсоном, Угледаром и Авдеевкой.

По данным СМИ, к финансированию бригады причастны друзья Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги. В октябре «Эспаньола» объявила о расформировании.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта
Пять карт перед Трампом
Пять карт перед Трампом Петр Олещук
Украина способна выиграть эту войну
Украина способна выиграть эту войну Игорь Луценко