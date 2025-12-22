СМИ: Главу российской нацистской бригады застрелили на даче в Крыму

СМИ: Главу российской нацистской бригады застрелили на даче в Крыму3
Убийцы приехали на четырех авто.
Командир нацистской бригады «Эспаньола» Станислав Орлов был застрелен в СНТ «Флотский» под Севастополем, выяснило издание Astra из записей камер видеонаблюдения и рассказов очевидцев. По данным Astra, это произошло 4 декабря вскоре после полудня, застрелившие Орлова люди приехали на четырёх автомобилях. Они были в масках и вели огонь из автоматического оружия, Орлов не отстреливался. Скорая помощь прибыла на место лишь шесть часов спустя.
Смерть Орлова на прошлой неделе подтвердили в «Эспаньоле», отметив, что «следственные органы устанавливают точную причину и место гибели Орлова и её виновников».
Российская бригада «Эспаньола», созданная из националистических группировок футбольных фанатов для участия в войне против Украины, участвовала в штурме «Азовстали», воевала под Херсоном, Угледаром и Авдеевкой.
По данным СМИ, к финансированию бригады причастны друзья Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги. В октябре «Эспаньола» объявила о расформировании.