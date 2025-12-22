СМИ: Главу российской нацистской бригады застрелили на даче в Крыму 3 22.12.2025, 12:25

Станислав Орлов

Убийцы приехали на четырех авто.

Командир нацистской бригады «Эспаньола» Станислав Орлов был застрелен в СНТ «Флотский» под Севастополем, выяснило издание Astra из записей камер видеонаблюдения и рассказов очевидцев. По данным Astra, это произошло 4 декабря вскоре после полудня, застрелившие Орлова люди приехали на четырёх автомобилях. Они были в масках и вели огонь из автоматического оружия, Орлов не отстреливался. Скорая помощь прибыла на место лишь шесть часов спустя.

Смерть Орлова на прошлой неделе подтвердили в «Эспаньоле», отметив, что «следственные органы устанавливают точную причину и место гибели Орлова и её виновников».

Российская бригада «Эспаньола», созданная из националистических группировок футбольных фанатов для участия в войне против Украины, участвовала в штурме «Азовстали», воевала под Херсоном, Угледаром и Авдеевкой.

По данным СМИ, к финансированию бригады причастны друзья Владимира Путина Аркадий и Борис Ротенберги. В октябре «Эспаньола» объявила о расформировании.

