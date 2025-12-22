закрыть
22 декабря 2025, понедельник, 14:03
Украинский военный раскрыл ситуацию вокруг Купянска

  • 22.12.2025, 13:23
  • 3,714
Украинский военный раскрыл ситуацию вокруг Купянска

Дроны «слепнут».

На Купянщине из-за погодных условий эффективность беспилотников снижается, чем пытается воспользоваться враг.

Об этом сказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем «АХИЛЛЕС» Юрий Федоренко.

«Надо сказать, что враг несколько активизировался. Сейчас погода - туман. Как следствие, дрон летит, вот здесь туман у него запотевает камера, потом дрон залетает немножко выше и идет обледенение самой камеры. То есть беспилотники снижают свою эффективность в любом случае», - сказал он.

По словам Федоренко, противник пользуется этими возможностями, начал применять бронированную технику для того, чтобы заскакивать, прорывать линии боевых столкновений. Впрочем, благодаря инженерной подготовке и действиям Сил обороны прорывов нет.

Он отметил, что Силы обороны Украины удерживают левобережный плацдарм Купянска, который российские войска планировали оккупировать еще до 1 ноября 2024 года.

Военный подчеркнул, что противник постоянно атакует участок переправ через реку Оскол, применяя за сутки до 50 КАБов, ракеты и дроны, однако украинские военные продолжают восстанавливать и удерживать переправы под обстрелами. Это позволяет сохранять контроль над левобережьем.

- То есть под постоянными обстрелами они восстанавливают основную артерию жизни, как следствие мы можем получать левобережный плацдарм, - рассказал он.

Кроме того, Федоренко рассказал, что в Купянске продолжается сложная операция по зачистке города: украинские подразделения при поддержке беспилотников выбивают противника из укрытий, подвалов и зданий.

