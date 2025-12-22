Почему Турция попросила Путина забрать системы ПВО С-400 22.12.2025, 14:15

Анкара все активнее сигнализирует о желании восстановить сотрудничество с США.

Турция обсуждает возможность возврата России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», которые Анкара приобрела более десяти лет назад, но так и не ввела в строй. По данным СМИ, этот вопрос президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял в разговоре с Путиным на встрече в Туркменистане, хотя официального подтверждения этому пока нет, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

С-400 были закуплены в период охлаждения отношений Турции с союзниками по НАТО. Решение привело к серьезным последствиям: Анкару исключили из американской программы истребителей пятого поколения F-35, а также ввели санкции. Вашингтон и НАТО заявляли, что российские комплексы несовместимы с F-35 и создают угрозу безопасности технологий альянса.

Несмотря на поставку двух батарей С-400, системы остаются неактивированными. За прошедшие годы Турция рассматривала различные варианты выхода из ситуации, включая передачу комплексов США, продажу третьим странам или их возврат России. На этом фоне Анкара все активнее сигнализирует о желании восстановить сотрудничество с США и вернуться в программу F-35, в которой она ранее планировала закупить около 100 самолетов.

Эксперты отмечают, что избавление от С-400 может стать важным дипломатическим шагом для улучшения отношений Турции с НАТО и Вашингтоном. При этом для Москвы возврат комплексов также может быть выгоден на фоне потерь ПВО и обязательств по поставкам другим странам.

