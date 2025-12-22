В Москве убит один из ключевых генералов Генштаба: чем это поможет Украине? 22.12.2025, 16:15

Фанил Сарваров стал третьим российским генералом, ликвидированным в Москве.

В Москве в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки российского Генштаба генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Он стал третьим российским генералом, ликвидированным украинскими спецслужбами в глубоком тылу.

Военный обозреватель «Вот Так» Иван Лысюк рассказывает, какие последствия для боевых действий РФ против Украины будет иметь потеря Сарварова.

Чем занимался Сарваров

Утром 22 декабря в районе Орехово-Борисово на юге Москвы взорвался легковой автомобиль. Вскоре выяснилось, что в момент взрыва за рулем находился высокопоставленный офицер Генштаба ВС РФ, который получил множественные ранения. Позже стало известно, что он скончался, а Следственный комитет РФ отрабатывает версию о причастности к убийству Сарварова украинских спецслужб.

Фанил Сарваров на момент своей гибели возглавлял Управление оперативной подготовки Генштаба РФ. Это одно из ключевых подразделений в структуре военного ведомства — особенно во время большой войны, которую Россия уже почти четыре года ведет против Украины.

Управление отвечает за планирование и разработку оперативных действий: организацию, координацию и контроль подготовки вооруженных сил; анализ, переосмысление и внедрение боевого опыта, который приобретается в условиях реальных боевых действий. Это ключевой мост между военными теоретиками и практиками, который нужен для того, чтобы современные военные знания находили свое применение, совершенствуя боеспособность армии.

Руководитель Управления оперативной подготовки Генштаба РФ — один из наиболее важных для боеготовности российской армии высокопоставленных офицеров Генштаба. Особенно с учетом собственного боевого опыта Сарварова, который прошел через все войны России с момента распада Советского Союза.

За что награждали Сарварова

В 1992 году 23-летний Сарваров, незадолго до этого окончивший Казанское высшее танковое командное училище, принял непосредственное участие в своем первом вооруженном конфликте — осетино-ингушском. Два года спустя он участвовал в Первой чеченской войне. Вероятно, именно за нее он получил свою первую боевую награду — «Орден Мужества» — в 1995 году.

«Вот Так» не удалось обнаружить в открытых источниках текст указа о награждении Сарварова «Орденом мужества», а также обоснование представления его к государственной награде (это же касается и других полученных им орденов). Однако в статуте ордена указано, что им награждают за «смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни». Еще со времен чеченских войн это самая массовая награда, которую получают российские военнослужащие.

Медаль Суворова Сарваров получил в 2000 году. В это время российская армия уже участвовала во Второй чеченской войне, захватила Грозный и другие ключевые города Чечни. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Сарваров также был награжден во время Второй чеченской войны в 2003 году.

В 2015−2016 годах российский офицер выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирийской Арабской Республике, однако в открытых источниках нет информации о государственных наградах, которые он получил в эти и последующие годы.

Зато Сарваров получил два ордена — «За военные заслуги» и «За заслуги перед Отечеством» I степени — в 2014 году, когда Россия аннексировала украинский Крым и начала вторжение на территорию Донецкой и Луганской областей. В этом году в других конфликтах Вооруженные силы РФ не участвовали.

Какими могут быть последствия

По словам украинского военного эксперта Олега Жданова, ликвидация высокопоставленного офицера, который занимал столь ответственную должность в российском Генштабе, неизбежно будет иметь последствия для российских вооруженных сил.

«Когда вдруг резко устраняют человека, работавшего на такой должности, под угрозой срыва может оказаться целый ряд операций, которые он курировал или разрабатывал. Ведь оперативная подготовка — это важнейшая функция Генштаба. В краткосрочной перспективе ликвидация Сарварова однозначно будет иметь последствия для процесса принятия решений и разработки боевых операций», — отметил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что поиск замены убитому начальнику Управления оперативной подготовки потребует времени. Новому руководителю также понадобится время, чтобы войти в курс дела на новом посту, к тому же неизвестно, насколько эффективным он в итоге окажется. Все это приведет к определенному управленческому хаосу в российском военном ведомстве, что однозначно сыграет на руку Украине.

По словам Жданова, согласно штату, офицеру на должности Сарварова положен служебный автомобиль с водителем, но личная охрана — нет.

«Если бы сейчас в России действовало военное положение, он бы, скорее всего, жил на казарменном положении, как это, например, было с высокопоставленными советскими офицерами в годы Второй мировой войны. А так нужно понимать, что Генштаб — это огромное количество людей. Огромное настолько, что даже учитывая ключевой характер этого ведомства, для всех охрану предусмотреть ну никак невозможно. Да и не положена охрана в условиях мирного времени, в котором формально продолжает жить Россия», — отметил Жданов.

Три генерала против одного полковника

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ Фанил Сарваров стал третьим российским генералом, ликвидированным украинскими спецслужбами в глубоком тылу. Причем все они были убиты в течение последнего года в Москве и Московской области.

17 декабря 2024 года при выходе из своего дома был убит начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Рядом с ним взорвался заминированный самокат. Самодельное взрывное устройство было активировано дистанционно, а вместе с Кирилловым на месте погиб и его помощник.

25 апреля 2025 года при взрыве заминированного автомобиля в подмосковной Балашихе погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Российские спецслужбы также во время полномасштабной войны пытались организовывать покушения на высокопоставленных украинских офицеров, однако их эффективность значительно ниже. По состоянию на 22 декабря 2025 года, сведений о ликвидации украинских генералов нет. За почти четыре года войны россиянам удалось убить лишь одного офицера в звании полковника — 10 июля 2025 года жертвой киллеров стал офицер СБУ Иван Воронич.

