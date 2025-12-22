Tesla Cybertruck получил высшую оценку безопасности 22.12.2025, 16:30

Фото: Tesla/Petersen Auto Museum

Вопреки скептикам.

Электропикап Tesla Cybertruck, который долгое время критиковали за необычный угловатый дизайн и возможные риски для безопасности, получил высшую награду Top Safety Pick+ от Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Эта оценка означает, что автомобиль успешно прошел как краш-тесты, так и испытания систем предотвращения аварий. Для Tesla это стало важной вехой: с момента презентации Cybertruck вызывал сомнения у экспертов, которые задавались вопросом, может ли пикап с жесткими гранями и стальным кузовом соответствовать современным стандартам безопасности.

Награда, однако, потребовала доработок. Чтобы соответствовать обновленным требованиям IIHS, Tesla внесла изменения в переднюю нижнюю часть кузова и зону ног пассажира, улучшив защиту при фронтальном ударе с малым перекрытием. Высшую оценку получили только автомобили, произведенные после апреля 2025 года.

Компания отметила достижение публикацией в соцсетях, напомнив о прежней критике со стороны автоэкспертов. Тем не менее вопросы к безопасности пешеходов остаются. Хотя Cybertruck получил оценку «хорошо» за защиту пешеходов — в основном благодаря электронным ассистентам — жесткие кромки кузова по-прежнему вызывают опасения.

Именно из-за этого Cybertruck не будет продаваться в Европе: местные нормы требуют закругления выступающих элементов, что невозможно при использовании толстых листов нержавеющей стали.

Таким образом, Cybertruck доказал высокий уровень защиты пассажиров по американским стандартам, но его дизайн продолжает вызывать споры за пределами США.

