22 декабря 2025, понедельник, 17:29
Куба может остаться без нефти

  • 22.12.2025, 17:18
Из-за блокады Венесуэлы Трампом.

Американские военные по приказу Дональда Трампа стали охотиться за танкерами венесуэльского теневого флота. Сокращение экспорта из Венесуэлы может спровоцировать экономический коллапс на Кубе, которая 40% закупаемой нефти получает по низким ценам от своей союзницы.

Один из захваченных США танкеров вез более 1 млн баррелей на Кубу. Если поставки нефти из Венесуэлы остановятся или резко сократятся, это будет иметь катастрофические последствия, пишет The Wall Street Journal. «Кубинскую экономику ждет крах, в этом нет никаких сомнений», — сказал газете кубинский эмигрант Хорхе Пиньон из Техасского университета в Остине, отслеживающий энергетические связи острова с Венесуэлой.

Режимы двух стран наладили эти связи в 1999 году, когда тогдашний правитель Уго Чавес помог Кубе частично преодолеть последствия экономического кризиса, спровоцированного развалом СССР, в результате которого Гавана лишилась значительной поддержки. Кубинский режим поделился с Чавесом спортивными тренерами, врачами и агентами контрразведки. Последние должны были выявлять предателей, которые могли бы свергнуть Чавеса, и до сих пор помогают его преемнику Николасу Мадуро удерживать власть. Венесуэла же начала поставлять Кубе 100 000 баррелей дешевой нефти в сутки.

С тех пор этот объем упал до 30 000 баррелей в день в результате развала венесуэльской нефтяной отрасли из-за действий Чавеса и Мадуро. Куба уже переживает самый тяжелый и самый длительный экономический кризис со времен захвата власти коммунистами в 1959 году. С 2020 года страну покинуло более 2,7 млн человек, или четверть населения, по подсчетам гаванского демографа Карлоса Альбису-Кампоса. Он сказал WSJ:

- То, что сейчас переживает Куба (я называю демографическим опустошением), – не что иное, как гуманитарная катастрофа, которую можно увидеть только в странах, находящихся в состоянии вооруженного конфликта.

Отчаявшись заработать себе на пропитание, некоторые кубинцы поддались на путинскую пропаганду и отправились в Россию воевать за деньги против Украины.

Почти 90% кубинцев живут в крайней бедности, а у 70% нет возможности регулярно питаться хотя бы один раз в день, сообщает аналитический центр Social Rights Observatory по результатом месячного опроса летом этого года. Основными проблемами более 70% кубинцев назвали нехватку продовольствия и постоянные отключения электроэнергии, которые в некоторых регионах могут длиться 18 и более часов в день.

И если поставки венесуэльской нефти продолжат сокращаться в ближайшие недели или месяцы, ситуация станет просто невыносимой, говорит кубинский экономист Рикардо Торрес Перес из Американского университета в Вашингтоне.

По его подсчетам, с 2018 года экономика Кубы уже сократилась на 15%, совокупная инфляция за тот же период составила 450%, а курс песо на черном рынке упал до 450 за доллар примерно с 30 песо в 2020 году.

Немного нефти Куба добывает сама, часть сырья закупает в Мексике и России. Но 40% импорта приходится на венесуэльскую нефть, 70% которой возят танкеры теневого флота. А на них США теперь ведут охоту.

В воскресенье корабли береговой охраны США преследовали направлявшееся в Венесуэлу судно Bella 1, которое находится под санкциями, сообщает Bloomberg. Днем ранее американские военные поднялись на борт Centuries, принадлежащего гонконгской компании; оно стало первым остановленным судном, не находящимся под санкциями.

А первый танкер, Skipper, был перехвачен 10 декабря. Этот супертанкер в ноябре тайно, не включая транспондер, загрузил в Венесуэле около 1,1 млн баррелей, по данным Kpler. Ранее Skipper незаконно перевозил иранскую нефть, сказал аналитик Kpler Мэтт Смит, а в этот раз, по всей видимости, направлялся на Кубу.

