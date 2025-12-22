закрыть
Forbes: Социальные сети меняют способы управления в компаниях

  • 22.12.2025, 18:55
Forbes: Социальные сети меняют способы управления в компаниях

Сотрудники часто узнают о ключевых решениях из постов руководителей в LinkedIn или других соцсетях.

Социальные сети все чаще меняют саму природу власти в руководстве компаний, превращаясь из инструмента коммуникации в неформальную систему управления. Речь уже не о неудачных постах или репутационных рисках — проблема глубже: именно алгоритмы сегодня во многом определяют, кого считают лидером, чье мнение воспринимается как стратегия и какие сигналы внутри компаний считаются главными, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Все чаще ключевые решения или намеки на них сотрудники узнают не из внутренних документов или совещаний, а из постов руководителей в LinkedIn или других соцсетях. Утром — публикация, к обеду — тысячи комментариев и реакций извне, а внутри компании менеджеры пытаются понять, что это значит и как действовать. Формальных разъяснений нет, но обсуждение в сети уже стало «инструкцией».

Так возникает сдвиг власти, авторитет формируется не через должности и управленческие процессы, а через видимость, охваты и вовлеченность. Соцсети не просто распространяют заявления руководителей — они ранжируют их, усиливая одни голоса и заглушают другие, независимо от реальной ответственности или компетенций.

В результате растет разрыв между публичной активностью и внутренней ясностью. Прозрачность увеличивается, а понимание приоритетов — нет. Сотрудники начинают «читать между строк», ориентироваться на реакции и комментарии, а не на четкие правила и решения.

Главный риск — не в ошибках имиджа, а в управленческой зависимости. Когда ответы даются в комментариях, а не в системе принятия решений, команды ждут сигналов вместо того, чтобы действовать самостоятельно.

Выход не в том, чтобы меньше говорить в соцсетях, а в том, чтобы сильнее выстраивать внутренние правила и процессы. Социальные сети должны отражать управление, а не подменять его — иначе реальная власть все больше будет принадлежать алгоритмам, а не людям.

