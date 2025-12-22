Хакеры украли у Spotify все 86 млн песен 2 22.12.2025, 19:09

1,296

Они угрожают слить их в интернет.

Группа хактивистов осуществила масштабную кражу данных у музыкального сервиса Spotify. Об этом сообщает издание Billboard.

Согласно сообщению на сайте Anna's Archive, в результате несанкционированного доступа были скопированы метаданные 256 миллионов треков и 86 миллионов аудиофайлов общим объемом около 300 терабайт (ТБ). На данный момент в открытый доступ попали только метаданные, а не сами музыкальные композиции.

Представитель Spotify подтвердил, что в результате расследования был выявлен факт сбора общедоступных метаданных, а также использования злоумышленниками методов обхода системы защиты DRM для доступа к аудиофайлам. Компания продолжает расследование инцидента.

Эксперты отмечают, что утечка может иметь серьезные последствия для индустрии. По данным CEO стартапа Third Chair Йоава Циммермана, теоретически любой пользователь с достаточным объемом памяти сможет создать личную бесплатную копию Spotify со всеми песнями до 2025 года.

По масштабу архив многократно превосходит крупнейшую открытую музыкальную базу MusicBrainz, содержащую около пяти миллионов треков.

Anna's Archive, обычно специализирующаяся на сохранении книг и научных работ, заявила, что проект является частью миссии по сохранению культурного наследия человечества. То есть сайт не намерен удалять данную утечку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com