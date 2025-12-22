закрыть
Парламент Ганы легализовал торговлю криптовалютой

  • 22.12.2025, 19:50
Власти рассчитывают, что новая система привлечет в Гану надежных инвесторов и финтех-компании.

Парламент Ганы принял закон о легализации торговли криптовалютами, которым устанавливаются правила ее регулирования. Об этом сообщил глава центрального банка страны Джонсон Асиама, передает местное издание Graphic Business.

В октябре господин Асиама заявлял, что криптовалютное законодательство будет принято до конца года. Документ разрабатывался при поддержке Международного валютного фонда и призван создать целостную регуляторную рамку для рынка цифровых активов.

«Это не просто новое законодательство, это база для разработки более эффективной политики и осуществления более пристального контроля»,— подчеркнул глава ЦБ Ганы. По его словам, отсутствие регулирования ранее подвергало пользователей рискам мошенничества, отмывания денег и системным угрозам.

Власти рассчитывают, что новая система надзора привлечет в Гану надежных инвесторов и финтех-компании, будет способствовать созданию рабочих мест и поддержит диверсификацию экономики.

