NASA отслеживает астероид размером с автобус, приближающийся к Земле
- 22.12.2025, 22:00
Диаметр объекта составляет около 10 метров.
NASA следит за астероидом размером с автобус, который сегодня движется к Земле со скоростью более 36 000 км/ч, сообщает Центр NASA по изучению околоземных объектов (CNEOS), пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Астероид под названием 2025 YH3 имеет диаметр около 10 метров и, как прогнозируется, он пролетит на расстоянии примерно 456 250 км от Земли — относительно небольшом расстоянии по космическим меркам.
Помимо него, NASA отслеживает еще два объекта: 2025 YC3 размером с здание (около 80 метров в диаметре) и 2025 XT7, также автобусного размера (около 13 метров). Они пролетят на расстоянии примерно 3,8 миллиона километров от Земли.
Астероиды — это небольшие каменистые тела, оставшиеся после формирования Солнечной системы около 4,6 миллиарда лет назад. Большинство из них находятся в главном поясе между орбитами Марса и Юпитера. Так называемые околоземные объекты имеют орбиты, пролегающие близко от Земли.
Ранее в феврале NASA сообщало о вероятности столкновения астероида 2024 YR4 в 2032 году — 3,1%, что стало рекордом для объектов такого размера. Позднее ученые установили, что риск удара этим объектом в 2032 году и в будущем незначителен.
Большинство астероидов не представляют угрозы, однако потенциально опасные астероиды (PHA) диаметром около 140 метров и более требуют более тщательного наблюдения. Несмотря на это, ни один из них в ближайшее время не угрожает Земле.