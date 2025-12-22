Министр внутренней безопасности США: Мадуро должен уйти 1 22.12.2025, 23:37

Николас Мадуро

Вашингтон посылает сигнал диктатору Венесуэлы.

США не просто так перехватывают танкеры, которые перевозят венесуэльскую нефть. Это прямой сигнал диктатору Николасу Мадуро, что он должен уйти из власти.

Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщает Bloomberg.

«Мы не просто перехватываем эти суда, мы также посылаем сигнал всему миру о том, что незаконная деятельность, в которой участвует Мадуро, недопустима, он должен уйти, и мы будем отстаивать интересы нашего народа», - подчеркнула Ноэм.

Она добавила, что Мадуро – это враг США и американская береговая охрана проделывает выдающуюся работу, перехватывая танкеры и «посылая четкий сигнал о том, что США остановят эти поставки».

Bloomberg обратило внимание, что Ноэм заняла более жесткую позицию, чем другие представители администрации. В частности, президент США Дональд Трамп заявлял, что дни Мадуро сочтены, но воздерживался от прямого подтверждения того, что Вашингтон пытается его сместить. Он неоднократно говорил, что применил бы наземные удары на территории Венесуэлы.

Аналогично, госсекретарь Марко Рубио в пятницу отказался комментировать, пытаются ли США добиться ухода венесуэльского президента.

