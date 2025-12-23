закрыть
23 декабря 2025, вторник, 15:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ разбили четыре колонны оккупантов, которые шли на Доброполье

  • 23.12.2025, 15:09
  • 6,514
ВСУ разбили четыре колонны оккупантов, которые шли на Доброполье

Эффектно видео.

Украинские силы обороны отбили очередной штурм российских войск в районе Доброполья, что в Донецкой области.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.

Утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время атаки противник привлек 24 единицы бронированной техники. Штурм осуществляли подразделения морской пехоты РФ.

Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar's Group во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны эффективно поразили скопление российских сил. По результатам боя было уничтожено не менее четырех танков, еще несколько единиц бронетехники - поражено.

В результате нанесенных ударов были уничтожены:

танки - 2 ед.

танки во взаимодействии с другими подразделениями - 2 ед.

Также было поражено:

ББМ - 6 ед.

танки - 6 ед.

БТР - 1 ед.

квадроцикл - 1 ед.

личный состав - 4 человека.

Сейчас продолжается ликвидация остатков вражеских сил, участвовавших в штурме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта