ВСУ разбили четыре колонны оккупантов, которые шли на Доброполье
- 23.12.2025, 15:09
- 6,514
Эффектно видео.
Украинские силы обороны отбили очередной штурм российских войск в районе Доброполья, что в Донецкой области.
Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.
Утром понедельника, 22 декабря, в полосе ответственности 1-го корпуса НГУ «Азов» было зафиксировано движение четырех вражеских колонн в направлении Доброполья. Во время атаки противник привлек 24 единицы бронированной техники. Штурм осуществляли подразделения морской пехоты РФ.
Пилоты FPV-дронов и тяжелых бомберов ОЗСП Lasar's Group во взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны эффективно поразили скопление российских сил. По результатам боя было уничтожено не менее четырех танков, еще несколько единиц бронетехники - поражено.
В результате нанесенных ударов были уничтожены:
танки - 2 ед.
танки во взаимодействии с другими подразделениями - 2 ед.
Также было поражено:
ББМ - 6 ед.
танки - 6 ед.
БТР - 1 ед.
квадроцикл - 1 ед.
личный состав - 4 человека.
Сейчас продолжается ликвидация остатков вражеских сил, участвовавших в штурме.