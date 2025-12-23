закрыть
23 декабря 2025, вторник
Кипр запустил ежегодную программу «Рождественские деревни»

Чтобы привлечь туристов не только на морские курорты.

На Кипре открыли праздничные ярмарки в восьми деревнях, расположенных высоко в горах. Приезжающие на Кипр туристы, как правило, редко интересуются чем-то, кроме моря — остров считается курортным направлением. Однако маленькие города и поселения гористой части Кипра по-своему интересны и красивы.

Чтобы о них узнали туристы, в стране запустили программу «Рождественские деревни», которая станет ежегодной.

В этом году для участия в этой программе отобрали восемь деревень. Там открыли деревянные киоски, где продается глинтвейн, колбасы и рождественские сувениры — но кроме этого, каждая деревня предлагает самобытные ремесленные товары.

Например, в деревне Агро не только продают розовое масло, но и показывают процесс его дистилляции, в Лефкаре — демонстрируют, как плетутся их знаменитые кружева и чеканится серебро. Диринея, главный производитель клубники на Кипре, предлагает клубничный мармелад, а Киперунта – местное вино и оливки.

В министерстве туризма Кипра говорят, что эти деревни могут предложить гораздо больше, чем рождественские развлечения. Рядом с большинством деревень начинаются пешеходные тропы, веломаршруты, а еще есть построенные в IX веке церкви с фресками, внесенными в список культурного наследия ЮНЕСКО.

На Кипре рассчитывают, что очарованные рождественским настроением туристы летом вернутся в эти горные районы. А еще одна из целей программы — поддержать местных жителей, занимающихся традиционными ремеслами.

