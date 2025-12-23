Пять ключевых событий в мире ИИ, которые изменили 2025 год 2 23.12.2025, 16:04

Этот год стал переломным для искусственного интеллекта.

Технологии не только усилили экономику и подняли акции на рынке, но и стали фактором геополитической конкуренции, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Китай впервые обошел США в области ИИ-моделей с открытым кодом. Компания Deepseek представила R1 — доступную всем модель, которая быстро вошла в топ мировых рейтингов и нанесла удар по капитализации Nvidia на полтриллиона долларов. В отличие от закрытых западных систем, R1 открыта для исследователей, что меняет культуру разработки ИИ.

ИИ стал «думать». Модели рассуждений от Google DeepMind и OpenAI научились генерировать логические цепочки и решать сложные задачи. В 2025 году такие модели выигрывали международные олимпиады по математике и даже помогали ускорить обучение других ИИ.

Президент США Дональд Трамп сосредоточился на «гонке ИИ», отменив ограничения предыдущей администрации и запустив Project Stargate на $500 миллиардов. Это ускорило строительство дата-центров, но вызвало критику за снижение экологических стандартов и потенциальную опасность для граждан.

Инвестиции в инфраструктуру ИИ приблизились к $1 триллиону. Компании взаимно инвестируют друг в друга и в инфраструктуру, создавая финансовый «пузырь», который может обрушиться из-за высокой плотности рынка.

ИИ начал напрямую влиять на личную жизнь людей. В 2025 году появились случаи, когда взаимодействие с чат-ботами приводило к трагедиям, что вызвало судебные иски и усиление контроля со стороны властей. Компании, включая OpenAI и Character.AI, ввели новые защитные механизмы, чтобы уменьшить риск опасных ответов моделей.

2025 год стал годом масштабного влияния ИИ на экономику, политику и общество, открыв как новые возможности, так и серьезные вызовы для человечества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com