Офис премьер-министра Албании забросали коктейлями Молотова 23.12.2025, 16:43

Фото: Olsi Shehu/Anadolu/Getty Images

Албанцы требуют отставки Эди Рамы.

В столице Албании Тиране вспыхнули массовые протесты на фоне углубляющегося политического кризиса, вызванного коррупционными обвинениями в адрес заместителя премьер-министра Белинды Баллуку. Тысячи сторонников оппозиции вышли на улицы с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По данным местных СМИ, в ходе столкновений полиция задержала четырех участников протестов, еще семеро находятся под следствием. Два полицейских получили ранения, один из протестующих случайно загорелся. Акции были организованы Демократической партией во главе с ветераном албанской политики Сали Беришей.

Политическая напряженность в стране нарастает уже несколько недель после того, как антикоррупционная следственная группа обвинила Баллуку во вмешательстве в распределение крупных государственных контрактов. Речь идет о манипуляциях с тендерами на масштабные инфраструктурные проекты, включая строительство Большой кольцевой дороги Тираны и тоннеля Льогара. Парламентский иммунитет пока препятствует ее аресту, а правящая Социалистическая партия откладывает голосование о его снятии, ожидая решения Конституционного суда.

Сама Баллуку отвергает обвинения, называя их искажениями и ложью, и заявляет о готовности сотрудничать со следствием. Эди Рама, в свою очередь, выступил в ее защиту и подверг критике работу антикоррупционного ведомства, заявив, что оно допускает ошибки и практикует «аресты без суда».

Оппозиция обвиняет премьера в злоупотреблениях властью и фальсификации выборов, настаивая, что Рама утратил легитимность. Несмотря на это, глава правительства, переизбранный в мае на четвертый срок, отказывается уходить в отставку.

