«Курица по 4,85 и булка за копейки» 23.12.2025, 17:02

Белоруска нашла буклет «Санты» за 2017-й год.

Белоруска показала рекламный буклет «Санты» за 2017 год. Цены вызвали ностальгию не только у нее, пишет BGmedia.

«Мне даже не верится»

Белoруска выложила в TikTok видео, в котором показала рекламный буклет магазина «Санта» за 2017 год с соответствующими ценами. Больше всего женщину поразила стоимость куриного филе — 4 рубля 85 копеек по акции. Булочка стоила всего 39 копеек, йогурт — 40, шоколадка — 1,69, а сок «Сочный» всего 2 рубля.

«Мне кажется, сейчас дешевле полутора рублей уже ни одной булочки нет, — констатирует она.— Сегодня я купила такой же сок за 6 рублей».

Листая страницы, белoруска не скрывает эмоций: «Ой, тут вообще все так дешево… Кошмар, да?».

Комментарии под видео быстро превратились в спор о жизни, деньгах и экономике. Часть пользователей уверена: сравнивать цены без зарплат — некорректно.

Другие комментаторы смотрят на ситуацию иначе — через личный опыт.

«Зарплата выросла в 2 раза, а цены — в 4»

«100 рублей — и в пакете почти ничего»

«Раньше в магазин шел и не смотрел на цены, сейчас — совсем другое»

«Оклад как был 500 долларов 17 лет назад, так и остался»

Особенно эмоционально реагировали на рыбу и сладости.

«Сникерс 75 копеек… я забыла, когда ела его последний раз»

«Скумбрия сейчас по 40 рублей — шутят, что пора брать кредит».

Что говорят цифры: сравнение цен в «Санте»

Журналисты BGmedia посмотрели актуальные цены на позиции, которые удалось найти на официальном сайте «Санты» и сравнили их с 2017 годом.

Во сколько раз выросли цены?

Если считать в процентах, то сильнее всего подорожали:

тесто слоеное — +475% (в 5,7 раза)

Сникерс — +385% (почти в 5 раз)

крабовые палочки — +336%

морская капуста — +289%

Умеренный рост показали такие продукты, как: колбаса охлажденная — около +63% и чипсы — +47%

В среднем большинство позиций подорожали в 2,5–4 раза.

Старый буклет «Санты» стал не просто ностальгией, а поводом задуматься. Для одних — это доказательство роста доходов. Для других — наглядный символ того, как дорожает обычная жизнь.

Истина, как всегда, где-то посередине. Но одно ясно точно: цены из 2017 года сегодня выглядят почти фантастикой.

