«Курица по 4,85 и булка за копейки»
- 23.12.2025, 17:02
Белоруска нашла буклет «Санты» за 2017-й год.
Белоруска показала рекламный буклет «Санты» за 2017 год. Цены вызвали ностальгию не только у нее, пишет BGmedia.
«Мне даже не верится»
Белoруска выложила в TikTok видео, в котором показала рекламный буклет магазина «Санта» за 2017 год с соответствующими ценами. Больше всего женщину поразила стоимость куриного филе — 4 рубля 85 копеек по акции. Булочка стоила всего 39 копеек, йогурт — 40, шоколадка — 1,69, а сок «Сочный» всего 2 рубля.
«Мне кажется, сейчас дешевле полутора рублей уже ни одной булочки нет, — констатирует она.— Сегодня я купила такой же сок за 6 рублей».
Листая страницы, белoруска не скрывает эмоций: «Ой, тут вообще все так дешево… Кошмар, да?».
Комментарии под видео быстро превратились в спор о жизни, деньгах и экономике. Часть пользователей уверена: сравнивать цены без зарплат — некорректно.
Другие комментаторы смотрят на ситуацию иначе — через личный опыт.
«Зарплата выросла в 2 раза, а цены — в 4»
«100 рублей — и в пакете почти ничего»
«Раньше в магазин шел и не смотрел на цены, сейчас — совсем другое»
«Оклад как был 500 долларов 17 лет назад, так и остался»
Особенно эмоционально реагировали на рыбу и сладости.
«Сникерс 75 копеек… я забыла, когда ела его последний раз»
«Скумбрия сейчас по 40 рублей — шутят, что пора брать кредит».
Что говорят цифры: сравнение цен в «Санте»
Журналисты BGmedia посмотрели актуальные цены на позиции, которые удалось найти на официальном сайте «Санты» и сравнили их с 2017 годом.
Во сколько раз выросли цены?
Если считать в процентах, то сильнее всего подорожали:
тесто слоеное — +475% (в 5,7 раза)
Сникерс — +385% (почти в 5 раз)
крабовые палочки — +336%
морская капуста — +289%
Умеренный рост показали такие продукты, как: колбаса охлажденная — около +63% и чипсы — +47%
В среднем большинство позиций подорожали в 2,5–4 раза.
Старый буклет «Санты» стал не просто ностальгией, а поводом задуматься. Для одних — это доказательство роста доходов. Для других — наглядный символ того, как дорожает обычная жизнь.
Истина, как всегда, где-то посередине. Но одно ясно точно: цены из 2017 года сегодня выглядят почти фантастикой.