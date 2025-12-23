WSJ: США бьют по глобальному черному рынку нефти 1 23.12.2025, 17:43

1,110

Это удар по странам, использующим теневые схемы, включая Кубу, Иран, Россию и Китай.

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную кампанию по перехвату и изъятию нефтяных танкеров, задействованных в глобальной «теневой» торговле нефтью, прежде всего вокруг Венесуэлы. Как сообщают американские власти, новая правовая стратегия направлена на подрыв черного рынка нефти, который обеспечивает доходы режимам, находящимся под санкциями США, пишет WSJ (перевод — сайт Charter97.org).

В последние дни Береговая охрана США преследовала танкер «Bella 1», экипаж которого отказался пустить на борт досмотр. Это уже третье судно после танкеров «Skipper» и «Centuries», перешедших под контроль США. По данным аналитиков, «Skipper» и «Centuries» перевозили почти 2 млн баррелей венесуэльской нефти, тогда как «Bella 1», вероятно, шла порожней.

В Вашингтоне подчеркивают, что теперь фокус смещается не только на санкционную нефть, но и на сами суда так называемого «теневого флота», обслуживающего нелегальные поставки. Операциями занимается специальное подразделение при прокуратуре округа Колумбия, которое ускорило подготовку судебных ордеров на арест судов.

Власти Венесуэлы назвали действия США «пиратством» и обвинили Вашингтон в попытке присвоить национальные энергоресурсы. Тем не менее в Белом доме заявляют, что изъятие танкеров может резко сократить экспорт венесуэльской нефти, от которого режим президент Венесуэлы Николаса Мадуро получает ключевые доходы. Около 70% поставок страны осуществляется именно через подсанкционный флот.

Береговая охрана действует в рамках правоохранительных процедур, а не военной блокады, однако Трамп уже заявил о намерении присвоить нефть, и суда. Эксперты предупреждают, кампания может привести к перебоям поставок для стран, использующих теневые схемы, включая Кубу, Иран, Россию и Китай, и станет серьезной эскалацией давления США на Каракас.

