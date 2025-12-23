закрыть
Впервые с 2011-го года преступник депортирован из ФРГ в Сирию

  • 23.12.2025, 18:11
Впервые с 2011-го года преступник депортирован из ФРГ в Сирию
Фото: Arnulf Hettrich/imageBROKER/picture alliance

Кроме того, состоялась вторая за несколько дней депортация преступника в Афганистан.

Впервые с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году правительство Германии депортировало осужденного преступника на родину. Как сообщила пресс-служба министерства внутренних дел в Берлине, он был передан властям в столице страны Дамаске утром во вторник, 23 декабря.

Отмечается, что депортированный мужчина отбывал наказание в исправительном учреждении федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия за «особо тяжкое ограбление, нанесение телесных повреждений и вымогательство».

По сообщению властей города Гельзенкирхен, депортированный 37-летний сириец прибыл в страну в 2015 году, его вид на жительство в ФРГ продлевали на постоянной основе. Однако из-за уголовных правонарушений этого мужчины миграционная служба города «отказала в дальнейшем продлении вида на жительство» и потребовала покинуть страну, передает агентство dpa сообщение МВД Германии. Поскольку этот человек не выполнил требование, депортация в страну происхождения была осуществлена регулярным рейсом.

Кроме того, тем же утром был депортирован в Афганистан еще один преступник, который отбывал наказание в тюрьме земли Бавария за умышленное нанесение телесных повреждений. Это стало уже второй депортацией в эту страну за несколько дней.

Число депортаций из ФРГ выросло на 18%, их могут ускорить

Количество депортаций нелегальных мигрантов из Германии за первые 10 месяцев 2025 года выросло на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщало МВД Германии 23 ноября. С января по октябрь в страны происхождения были выдворены 19 538 нелегальных мигрантов, или около 65 человек в день. Согласно данным ведомства, за аналогичный период 2024 года было проведено 16 563 депортации. По сравнению с тем же периодом 2023 года число депортаций из Германии сейчас увеличилось на 45%.

