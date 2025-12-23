Лукашенко снова заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть7
23.12.2025, 19:26
Узурпатор также заговорил о революции.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть, его слова приводит агентство БелТА.
«Нынешний «президент», как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть», — сказал узурпатор при назначении новых руководителей Генпрокуратуры и Следственного комитета страны.
Лукашенко отметил, что поползновений в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя не должно быть.