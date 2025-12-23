Лукашенко снова заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть 7 23.12.2025, 19:26

2,628

Узурпатор также заговорил о революции.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть, его слова приводит агентство БелТА.

«Нынешний «президент», как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть», — сказал узурпатор при назначении новых руководителей Генпрокуратуры и Следственного комитета страны.

Лукашенко отметил, что поползновений в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя не должно быть.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com