23 декабря 2025, вторник
Лукашенко снова заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть

  23.12.2025
Узурпатор также заговорил о революции.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко снова заявил, что не держится посиневшими пальцами за власть, его слова приводит агентство БелТА.

«Нынешний «президент», как я часто говорю, не держится посиневшими пальцами за власть», — сказал узурпатор при назначении новых руководителей Генпрокуратуры и Следственного комитета страны.

Лукашенко отметил, что поползновений в сторону «революционной» борьбы против существующего государственного строя не должно быть.

