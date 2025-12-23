закрыть
23 декабря 2025, вторник
Самолет с начальником генштаба армии Ливии разбился в Турции

  • 23.12.2025, 22:45
Самолет с начальником генштаба армии Ливии разбился в Турции
Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад

Частный самолет пропал с радаров вскоре после вылета.

Частный бизнес-джет Falcon 50 разбился у Анкары, сообщает Sabah. Издание ссылается на заявление главы МВД Турции Али Йерликая. По его словам, на борту находился начальник Генштаба Ливии генерал Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад.

Частный самолет пропал с радаров вскоре после вылета из Турции, сообщил телеканал NTV. Вместе с начальником Генштаба Ливии летели еще четыре человека, уточнил господин Йерликая. По его словам, в 20:52 по местному времени от самолета поступил запрос на экстренную посадку вблизи района Хайманы, однако после этого связь с джетом восстановить не удалось. Сейчас воздушное пространство над Анкарой закрыто для полетов.

Мухаммед Али Ахмед Аль-Хаддад прибыл сегодня в Анкару по официальному приглашению своего турецкого коллеги генерала Сельчука Байрактароглу.

