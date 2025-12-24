Беларусь — последняя в Европе по использованию ИИ 24.12.2025, 13:08

Наша страна занимает лишь 121-е место в мире.

Исследователи из аналитического центра Oxford Insights в своем докладе Government AI Readiness Index оценили готовность правительств 195 стран внедрять и использовать ИИ в государственных процессах, экономике и обществе.

В Беларуси ситуация более, чем печальна.

Она – худшая в Европе на основании совокупности всех параметров, в которые входят институциональная способность, управление и регулирование, инфраструктура для ИИ, внедрение ИИ в госсекторе, разработка и распространение AI и устойчивость, пишет Devby.io со ссылкой на исследование.

В мире Беларусь занимает 121-е место между Кабо-Верде и Тринидад и Тобаго.

Первое место в Government AI Readiness Index заняли США, опередив других AI-передовиков -Соединенное Королевство, Францию, Нидерланды, Германию и Китай.

