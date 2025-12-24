закрыть
24 декабря 2025, среда, 13:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Беларусь — последняя в Европе по использованию ИИ

  • 24.12.2025, 13:08
Беларусь — последняя в Европе по использованию ИИ

Наша страна занимает лишь 121-е место в мире.

Исследователи из аналитического центра Oxford Insights в своем докладе Government AI Readiness Index оценили готовность правительств 195 стран внедрять и использовать ИИ в государственных процессах, экономике и обществе.

В Беларуси ситуация более, чем печальна.

Она – худшая в Европе на основании совокупности всех параметров, в которые входят институциональная способность, управление и регулирование, инфраструктура для ИИ, внедрение ИИ в госсекторе, разработка и распространение AI и устойчивость, пишет Devby.io со ссылкой на исследование.

В мире Беларусь занимает 121-е место между Кабо-Верде и Тринидад и Тобаго.

Первое место в Government AI Readiness Index заняли США, опередив других AI-передовиков -Соединенное Королевство, Францию, Нидерланды, Германию и Китай.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта