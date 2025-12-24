закрыть
24 декабря 2025, среда, 15:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Авиакомпания FlyDubai отменила новогодние рейсы из Минска

  • 24.12.2025, 14:22
  • 1,768
Авиакомпания FlyDubai отменила новогодние рейсы из Минска

После перелеты в Азию отменили и другие перевозчики.

Белорусские туристы, которые заранее бронировали отели и оплатили туры в ОАЭ, получили под Новый год неожиданный подарок от авиакомпании FlyDubai. Она отменила в одностороннем порядке все авиарейсы из Минска и обратно с 24 декабря 2025 года по 8 января 2026-го. Об этом сообщает портал Tio.by. Тему активно обсуждают в соцсетях как пассажиры, так и представители туркомпаний.

Портал отмечает, что отдельные туроператоры, в частности FUN&SUN, «Русский Экспресс», вместо отмененных рейсов из Минска пересадили часть пассажиров на рейсы Belavia. Другим предложили перелеты из Москвы с организацией трансфера до аэропорта и обратно. При этом сейчас перебронировать билеты на другие рейсы и даты почти нереально.

Пассажиры выбирали рейсы FlyDubai именно из-за удобного расписания. Причину отмены рейсов не называют. По неофициальной версии, авиаперевозчик из-за низкой загрузки объединил рейсы из Минска и Москвы.

Летом FlyDubai уже отменяла полеты из Минска в Дубай из-за обострения военных действий в Иране и Израиле. Тогда Belavia оперативно организовала вывоз пассажиров.

Еще одним неприятным сюрпризом для белорусских туристов стало то, что авиакомпания Red Wings менее чем за сутки до вылета отменила чартерные рейсы в Таиланд и Шри-Ланку из Москвы. При этом пассажиры уже находились в пути к аэропорту. Причина — срабатывание автоматической системы контроля давления в кабине пилотов на рейсе WZ-3091 по маршруту Новосибирск — Маттала (Шри-Ланка). Для выполнения техпроверки и обеспечения безопасности авиакомпания пересмотрела график всех последующих вылетов. В результате некоторые белорусские туристы, которые планировали отдых в Таиланде и Шри-Ланке, остались без вылета в самый разгар предновогодней недели.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Уроки Чаушеску
Уроки Чаушеску Аббас Галлямов
Цена на нефть заставляет Путина нервничать
Цена на нефть заставляет Путина нервничать Леонид Невзлин
Оставшиеся на Площади
Оставшиеся на Площади Ирина Халип
Новый рычаг давления на Путина
Новый рычаг давления на Путина Павел Кухта