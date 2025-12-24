Авиакомпания FlyDubai отменила новогодние рейсы из Минска 24.12.2025, 14:22

1,768

После перелеты в Азию отменили и другие перевозчики.

Белорусские туристы, которые заранее бронировали отели и оплатили туры в ОАЭ, получили под Новый год неожиданный подарок от авиакомпании FlyDubai. Она отменила в одностороннем порядке все авиарейсы из Минска и обратно с 24 декабря 2025 года по 8 января 2026-го. Об этом сообщает портал Tio.by. Тему активно обсуждают в соцсетях как пассажиры, так и представители туркомпаний.

Портал отмечает, что отдельные туроператоры, в частности FUN&SUN, «Русский Экспресс», вместо отмененных рейсов из Минска пересадили часть пассажиров на рейсы Belavia. Другим предложили перелеты из Москвы с организацией трансфера до аэропорта и обратно. При этом сейчас перебронировать билеты на другие рейсы и даты почти нереально.

Пассажиры выбирали рейсы FlyDubai именно из-за удобного расписания. Причину отмены рейсов не называют. По неофициальной версии, авиаперевозчик из-за низкой загрузки объединил рейсы из Минска и Москвы.

Летом FlyDubai уже отменяла полеты из Минска в Дубай из-за обострения военных действий в Иране и Израиле. Тогда Belavia оперативно организовала вывоз пассажиров.

Еще одним неприятным сюрпризом для белорусских туристов стало то, что авиакомпания Red Wings менее чем за сутки до вылета отменила чартерные рейсы в Таиланд и Шри-Ланку из Москвы. При этом пассажиры уже находились в пути к аэропорту. Причина — срабатывание автоматической системы контроля давления в кабине пилотов на рейсе WZ-3091 по маршруту Новосибирск — Маттала (Шри-Ланка). Для выполнения техпроверки и обеспечения безопасности авиакомпания пересмотрела график всех последующих вылетов. В результате некоторые белорусские туристы, которые планировали отдых в Таиланде и Шри-Ланке, остались без вылета в самый разгар предновогодней недели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com